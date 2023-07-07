Число госпитализированных с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми

Число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников Ozon в Екатеринбурге выросло до восьми, сообщает Минздрав региона.

Как отмечается, все, кто контактировал с заболевшими, взяты на особый контроль медиков. Также на территории распределительного центра «Озон» организован медицинский пост. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

Менингококковая инфекция передается при контакте на расстоянии ближе метра: в детских садах, школах, коллективе на работе, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, инфекция передается, в частности, через разговор, рукопожатие и объятия. Он отметил, что бактерии менингококковой инфекции размножаются при ослабленном иммунитете и проникают в мозговые оболочки, вызывая менингит. По словам Тимакова, если менингит не выявить вовремя, то заболевание приводит к реанимации и летальному исходу.

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ФОТО: РИА Новости
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