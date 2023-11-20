Ozon и Wildberries выступили против закона об электронной торговле

Обсуждение инициативы с участием представителей торговых площадок состоялось в Общественной палате.

Представитель Ozon Алексей Минаев обратил внимание, что законопроект налагает на электронные торговые площадки обязанности по возврату или обмену товаров. Он отметил, что на маркетплейсе только размещаются объявления о продаже, а сами товары ему не принадлежат.

Также недовольство компаний вызвало положение законопроекта, запрещающее менять условия оферты и цены на протяжении одного года.

Ранее Wildberries сообщил об ускорении процедуры возврата денег при отказе от товара. Срок сократится до одного-двух дней, передает «Радиоточка НСН».

