Ozon и Wildberries выступили против закона об электронной торговле
Маркетплейсы Ozon и Wildberries раскритиковали основные положения законопроекта об электронной торговле, пишет ТАСС.
Обсуждение инициативы с участием представителей торговых площадок состоялось в Общественной палате.
Представитель Ozon Алексей Минаев обратил внимание, что законопроект налагает на электронные торговые площадки обязанности по возврату или обмену товаров. Он отметил, что на маркетплейсе только размещаются объявления о продаже, а сами товары ему не принадлежат.
Также недовольство компаний вызвало положение законопроекта, запрещающее менять условия оферты и цены на протяжении одного года.
Ранее Wildberries сообщил об ускорении процедуры возврата денег при отказе от товара. Срок сократится до одного-двух дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru