Ожидание vs Реальность: Россияне рассказали, куда хотели поехать на майские праздники

Жители России рассказали, куда хотели отправиться на майские праздники, и где в итоге провели их. Как выяснили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия», у половины наших соотечественников, а именно у 53% опрошенных, были запланированы поездки в начале мая. Оставшиеся 47% респондентов признались, что не собирались никуда уезжать в праздничные выходные.

Если бы не действующий режим самоизоляции, подавляющее большинство участников опроса – 82% - хотели бы отправиться в путешествие по России, 18% респондентов запланировали бы поездку за границу. Самыми популярными направлениями внутреннего туризма были названы Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар. В топ-5 стран, куда россияне планировали, но не смогли поехать из-за распространения коронавирусной инфекции, вошли Турция, Белоруссия, Таиланд, Италия и Франция.

В итоге, соблюдая предписанные из-за распространения COVID-19 ограничения, большинство наших соотечественников провели майские праздники дома.