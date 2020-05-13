Ожидание vs Реальность: Россияне рассказали, куда хотели поехать на майские праздники
Жители России рассказали, куда хотели отправиться на майские праздники, и где в итоге провели их. Как выяснили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия», у половины наших соотечественников, а именно у 53% опрошенных, были запланированы поездки в начале мая. Оставшиеся 47% респондентов признались, что не собирались никуда уезжать в праздничные выходные.
Если бы не действующий режим самоизоляции, подавляющее большинство участников опроса – 82% - хотели бы отправиться в путешествие по России, 18% респондентов запланировали бы поездку за границу. Самыми популярными направлениями внутреннего туризма были названы Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар. В топ-5 стран, куда россияне планировали, но не смогли поехать из-за распространения коронавирусной инфекции, вошли Турция, Белоруссия, Таиланд, Италия и Франция.
В итоге, соблюдая предписанные из-за распространения COVID-19 ограничения, большинство наших соотечественников провели майские праздники дома.
Между тем, россиян в 2020 году ждут еще одни длинные выходные. Об этом напоминают РИА Новости. Так, трехдневные выходные будут связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В текущем году этот день выпадает на пятницу.
Кроме того, еще один выходной ждет россиян 4 ноября. День народного единства в этом году приходится на среду – он делит рабочую неделю на два отрезка – со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил 6,7 и 8 мая выходными днями с выплатой зарплат. Таким образом «нерабочий» режим в стране действовал до 11 мая включительно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Ожидание vs Реальность: Россияне рассказали, куда хотели поехать на майские праздники
- Путин объявил о новой программе поддержки лизинга самолетов РФ
- Путин обозначил проблемы бюджета РФ
- Путин не доволен Госуслугами из-за сбоя в оформлении выплат на детей
- В Госдуму внесли поправки об онлайн голосовании на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru