В Москве подсчитали число нарушителей самоизоляции в майские праздники

В Москве за первые четыре дня майских праздников было составлено около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Такую цифру озвучил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были обнаружены на территориях лесопарков и других зеленых зон, отмечает Москва 24.

Напомним, 29 марта в столичном регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позже к нему присоединилось большинство регионов РФ. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидобстановки в столице и Подмосковье начал действовать пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.

Собянин допустил смягчение режима самоизоляции в Москве после 11 мая

Между тем, специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна снова изменили предполагаемую дату окончания пандемии коронавируса COVID-19 в России. Новая дата — 24 августа, она получена с учётом статистики заболеваемости на 5 мая, пишет РБК.

По мнению российских специалистов, в действительности всё зависит от сознательности и дисциплинированности россиян. Для начала неплохо было бы «пересидеть» майские праздники дома, настаивают в Роспотребнадзоре и руководстве медучреждений.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не гадать по поводу сроков окончания вспышки коронавируса, а приближать её.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:самоизоляцияМайские ПраздникиМоскваКоронавирус
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