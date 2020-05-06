В Москве подсчитали число нарушителей самоизоляции в майские праздники
В Москве за первые четыре дня майских праздников было составлено около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Такую цифру озвучил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были обнаружены на территориях лесопарков и других зеленых зон, отмечает Москва 24.
Напомним, 29 марта в столичном регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позже к нему присоединилось большинство регионов РФ. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидобстановки в столице и Подмосковье начал действовать пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.
Между тем, специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна снова изменили предполагаемую дату окончания пандемии коронавируса COVID-19 в России. Новая дата — 24 августа, она получена с учётом статистики заболеваемости на 5 мая, пишет РБК.
По мнению российских специалистов, в действительности всё зависит от сознательности и дисциплинированности россиян. Для начала неплохо было бы «пересидеть» майские праздники дома, настаивают в Роспотребнадзоре и руководстве медучреждений.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не гадать по поводу сроков окончания вспышки коронавируса, а приближать её.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- Союз потребителей о спросе на косметику: Пандемия избавит от ненужных привычек
- В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году
- Министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19
- В Кремле уточнили формат совещания у Путина по коронавирусу
- В Москве подсчитали число нарушителей самоизоляции в майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru