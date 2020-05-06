В Москве подсчитали число нарушителей самоизоляции в майские праздники

В Москве за первые четыре дня майских праздников было составлено около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Такую цифру озвучил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были обнаружены на территориях лесопарков и других зеленых зон, отмечает Москва 24.

Напомним, 29 марта в столичном регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позже к нему присоединилось большинство регионов РФ. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидобстановки в столице и Подмосковье начал действовать пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.