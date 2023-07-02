Ожидание в пробке у Крымского моста составляет 3 часа

Очередь автомобилей на Крымский мост начала сокращаться, сообщил в Telegtam глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 км

По его словам, затор cо стороны Кранодарского края составляет пять километров. При этом со стороны полуострова очередь растянулась на 300 метров, а время ожидания составляет 20 минут.

Ранее пробка в сторону Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 7 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: НСН
ТЕГИ:АвтомобилиКрымКрымский Мост

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