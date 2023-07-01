Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 км

Как сообщили в Оперативном штабе Кубани, автомобилистам раздают воду. Также на месте работает аварийно-спасательный отряд.

По последним данным, подразделения Минтранса увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Накануне министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил, что протяженность пробки составляет пять километров. Глава ведомства отметил, что автомобилистам приходится ждать досмотра более двух часов. В связи с этим на линиях досмотра увеличили штат сотрудников и усилили контроль за их работой, передает «Радиоточка НСН».

