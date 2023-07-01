Пробка в сторону Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 7 км
Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 7 км, со стороны Крыма — до 1,5 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Минтранс республики Крым обратился к путешественникам в своем Telegram-канале с просьбой заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.
Как сообщили в Оперативном штабе Кубани, автомобилистам раздают воду. Также на месте работает аварийно-спасательный отряд.
По последним данным, подразделения Минтранса увеличили количество постов и смен для проведения досмотра, передает «Радиоточка НСН».
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