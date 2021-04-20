Врач рассказала о нестандартных признаках повышенного давления
Гипертония является опасным заболеванием, которое может протекать бессимптомно на протяжении длительного времени. О том, как можно определить повышение давления, рассказала кардиолог регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.
По данным врача, неочевидными симптомами заболевания являются повышенная утомляемость, тошнота и раздражительность. Кардиолог также указала на приливы жара к лицу, отдышку, отёки и постоянную сонливость.
При этом типичными симптомами гипертонии считаются головная боль и головокружение. Попова посоветовала тем, кто находится в группе риска по данному заболеванию, регулярно измерять давление, не дожидаясь появления неприятных последствий. Он напомнила, что это правило относится к мужчинам старше 40 лет и женщинам в постменопаузе.
Также на заболеваемость влияет наследственность, передает слова специалистки «Радио 1». Врач добавила, что лучшим решением станет приобретение тонометра, которым можно измерять давление в домашних условиях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Talksport: Участники футбольной Суперлиги планируют завершить проект
- СМИ: Чехия в среду объявит о новой высылке российских дипломатов
- В ПАСЕ извинились перед Россией за скандал с украинским депутатом
- Гинцбург рассказал о повторной вакцинации «Спутником V»
- Apple презентовала фиолетовый iPhone 12
- В США заявили, что американский посол вернется в Москву после консультаций
- Европейский регулятор не получал данных о тромбах после вакцины «Спутник V»
- В сети опубликовали зарплаты игроков московского «Спартака»
- Алиев рассказал об ответе РФ на вопрос об «Искандерах» в Карабахе
- Захарова: РФ ответит на разрушительные для отношений действия Чехии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru