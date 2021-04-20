Врач рассказала о нестандартных признаках повышенного давления

Гипертония является опасным заболеванием, которое может протекать бессимптомно на протяжении длительного времени. О том, как можно определить повышение давления, рассказала кардиолог регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.

По данным врача, неочевидными симптомами заболевания являются повышенная утомляемость, тошнота и раздражительность. Кардиолог также указала на приливы жара к лицу, отдышку, отёки и постоянную сонливость.

При этом типичными симптомами гипертонии считаются головная боль и головокружение. Попова посоветовала тем, кто находится в группе риска по данному заболеванию, регулярно измерять давление, не дожидаясь появления неприятных последствий. Он напомнила, что это правило относится к мужчинам старше 40 лет и женщинам в постменопаузе.

Также на заболеваемость влияет наследственность, передает слова специалистки «Радио 1». Врач добавила, что лучшим решением станет приобретение тонометра, которым можно измерять давление в домашних условиях.