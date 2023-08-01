Oxxxymiron оштрафовали за новогодний пост без маркировки иноагента
Куйбышевский суд оштрафовал музыканта Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron (признан иноагентом) на 40 тысяч рублей за пост во «Вконтакте» без маркировки иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.
«[...] За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. [...] cуд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», - говорится в сообщении.
Вечером 31 декабря прошлого года Федоров опубликовал пост без указания информации о распространении информации иноагентом.
В прошлом месяце песню Oxxxymiron «Ойда» признали запрещенной к распространению в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru