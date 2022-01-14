Рябков признался в любви к творчеству Канье Уэста, Леди Гаги и Oxxxymiron
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что с большим наслаждением слушает американскую поп- и рэп-музыку, сообщает телеканал «360».
Он признался в любви к творчеству Леди Гаги и Канье Уэст. А из россиян дипломат ценит Oxxxymiron. «Если бы рэп Oxxxymiron наложить на музыку мистера „Йе“ (Канье Уэст), наверное, это было бы хорошо. Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать», — заявил Рябков.
Напомним, Канье Уэст планирует посетить Россию весной-летом и хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина.
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