AltIndex: Samsung продал больше всех смартфонов за последние 10 лет

Согласно данным, продажи смартфонов у Samsung больше, чем у трех крупнейших конкурентов – Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятых. Отмечается, что Apple расположилась на втором месте с результатом в 2,203 млрд проданных смартфонов.

При этом указывается, что доля Samsung на рынке смартфонов значительно сократилась за последнее десятилетие из-за конкуренции со стороны производителей Китая. Так, в первом квартале этого года корпорация занимала 20,8% мирового рынка смартфонов, по сравнению с 30,7% в первом квартале 2014 года.

Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei намерена полностью отказаться от использования операционной системы (ОС) Android в своих смартфонах. Компания планирует выпускать гаджеты на собственной ОС HarmonyOS Next, передает «Радиоточка НСН».

