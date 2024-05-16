AltIndex: Samsung продал больше всех смартфонов за последние 10 лет
За последние десять лет Samsung сохранил лидерство на рынке смартфонов, продавая рекордные 2,9 млрд устройств. Об этом сообщила аналитическая фирма AltIndex в своем отчете.
Согласно данным, продажи смартфонов у Samsung больше, чем у трех крупнейших конкурентов – Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятых. Отмечается, что Apple расположилась на втором месте с результатом в 2,203 млрд проданных смартфонов.
При этом указывается, что доля Samsung на рынке смартфонов значительно сократилась за последнее десятилетие из-за конкуренции со стороны производителей Китая. Так, в первом квартале этого года корпорация занимала 20,8% мирового рынка смартфонов, по сравнению с 30,7% в первом квартале 2014 года.
Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei намерена полностью отказаться от использования операционной системы (ОС) Android в своих смартфонах. Компания планирует выпускать гаджеты на собственной ОС HarmonyOS Next, передает «Радиоточка НСН».
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