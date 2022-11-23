«Ответят владельцы»: За неисправные лифты предложили ввести наказание

К весне следующего года, по данным «Известий», в России может снова появиться госконтроль за лифтами и другими опасными техническими средствами в домах, который был отменен летом 2021 года. Правительственная комиссия уже одобрила проект поправок инициатив, а документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Захаров говорит, что к 2025 году в стране нужно заменить около 130-140 тысяч лифтов, но сделать это будет невозможно.

«Мы с нетерпением ждем введения лифтнадзора. Для этого все сделано, но не хватает финального аккорда, который наделил бы госорганы полномочиями контролировать соблюдение правил эксплуатации лифтов, эскалаторов и других подъемных механизмов со всеми вытекающими последствиями. В частности, чтобы можно было привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает правила. Так мы решим вопросы безопасности, стопроцентного учета лифтов, который не может быть завершен с 2017 года, потому что у владельцев нет опасности получить штраф за неподачу документов на регистрацию. Утратили силу ряд и других документов, по которым Ростехнадзор мог проводить проверки состоянии эксплуатации лифтов», - сказал Захаров.