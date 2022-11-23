«Ответят владельцы»: За неисправные лифты предложили ввести наказание
Возвращение надзора за состоянием лифтов решит вопросы безопасности, сказал НСН эксперт по подъемным сооружениям Алексей Захаров.
Контроль за эксплуатацией лифтов со стороны государства решит вопросы безопасности, учета, а также позволит привлекать владельцев к ответственности, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров .
К весне следующего года, по данным «Известий», в России может снова появиться госконтроль за лифтами и другими опасными техническими средствами в домах, который был отменен летом 2021 года. Правительственная комиссия уже одобрила проект поправок инициатив, а документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Захаров говорит, что к 2025 году в стране нужно заменить около 130-140 тысяч лифтов, но сделать это будет невозможно.
«Мы с нетерпением ждем введения лифтнадзора. Для этого все сделано, но не хватает финального аккорда, который наделил бы госорганы полномочиями контролировать соблюдение правил эксплуатации лифтов, эскалаторов и других подъемных механизмов со всеми вытекающими последствиями. В частности, чтобы можно было привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает правила. Так мы решим вопросы безопасности, стопроцентного учета лифтов, который не может быть завершен с 2017 года, потому что у владельцев нет опасности получить штраф за неподачу документов на регистрацию. Утратили силу ряд и других документов, по которым Ростехнадзор мог проводить проверки состоянии эксплуатации лифтов», - сказал Захаров.
Собеседник НСН отмечает, что отвечать за состояние подъемников должны их владельцы.
«Если это многоквартирный дом, то отвечать должны управляющие компании, ТСЖ, а если коммерческий владелец, то он. Контролировать, видимо, будет Ростехнадзор», - пояснил Захаров.
В России, по словам Захарова, в замене нуждаются 130-140 тысяч лифтов.
«Это большая проблема, ее пытаются решить. К 2025 году необходимо заменить больше 130-140 тысяч лифтов, отработавших свой 25-летний срок. Такое количество лифтов физически не успеть заменить, а значит срок эксплуатацию будет продлен, поэтому и нужен госконтроль», - резюмировал Захаров.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, доля импортных лифтов на российском рынке составляла 15-16 процентов. Санкций привели к тому, что срок сдачи жилых домов из-за проблем с лифтами, а также другими обстоятельствами, уже сдвигаются на полгода.
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