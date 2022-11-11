В России стартовала программа замены лифтов

Льгота доступна для жителей, собирающих деньги на капитальный ремонт на специальном счете дома. Такой механизм уже доступен сегодня, его использует каждый десятый дом.

«Мера особенно актуальна, учитывая, что сейчас более 32 тыс. лифтов отработали назначенный срок службы в 25 лет. Эти данные касаются многоквартирных домов, собственники которых выбрали для формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет», — заявил секретарь комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое, гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов.

В среднем стоимость замены одного подъемного механизма составляет 3,1 млн рублей.

