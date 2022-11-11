В России стартовала программа замены лифтов

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Министерстве строительства реализует проект по установке новых подъемников с оплатой в рассрочку половины стоимости, сообщают «Известия» со ссылкой на ответственного секретаря общественного совета при Минстрое Светлану Кузьменко.

«Полгода и дольше»: Лифты затормозили сроки сдачи жилых домов

Льгота доступна для жителей, собирающих деньги на капитальный ремонт на специальном счете дома. Такой механизм уже доступен сегодня, его использует каждый десятый дом.

«Мера особенно актуальна, учитывая, что сейчас более 32 тыс. лифтов отработали назначенный срок службы в 25 лет. Эти данные касаются многоквартирных домов, собственники которых выбрали для формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет», — заявил секретарь комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое, гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов.

В среднем стоимость замены одного подъемного механизма составляет 3,1 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лифт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры