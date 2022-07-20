«Ломка, крики, фейки!»: Психолог назвал видеоигры «цифровым наркотиком»

Зависимость от компьютерных игр уводит молодежь от достижений в реальной жизни и сравнима с наркотиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в видеоигры играют 23% россиян, при этом в основном это молодежь. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, видеоиграми увлекается каждый второй (56%), при этом 20% из них играют ежедневно.