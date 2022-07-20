«Ломка, крики, фейки!»: Психолог назвал видеоигры «цифровым наркотиком»
Стопроцентный признак зависимости от игр – это абстинентное состояние, когда человек начинает страдать, биться в истерике и кричать, чтобы отдали игрушку, сказал в эфире НСН Михаил Хорс.
Зависимость от компьютерных игр уводит молодежь от достижений в реальной жизни и сравнима с наркотиком, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» клинический психолог, писатель Михаил Хорс.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в видеоигры играют 23% россиян, при этом в основном это молодежь. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, видеоиграми увлекается каждый второй (56%), при этом 20% из них играют ежедневно.
«Как психолога, меня это все настораживает и удручает, потому что молодежь уходит от возможностей менять и улучшать реальный мир, и сосредотачивается на мечах и магических амулетах, которых не существует на самом деле. Они это время не вкладывают ни в достижения в реальной жизни, ни в здоровье, ни в коммуникации. Даже, если они общаются с другими игроками, виртуальная среда – это фабрика фейков, ненастоящие люди. А кем они являются на самом деле, можно понять только в реальной жизни, проходя вместе с ними трудности и радости», - сказал Хорс.
Он сравнил зависимость от видеоигр с наркотиками и указал, по каким признакам можно ее определить.
«То, что видеоигра - это наркотик, доказывает большое количество зависимых от них людей. Как понять, что они зависимы? Если их лишить этой игры, они начинают страдать, испытывают аналог наркоманской ломки. 100-процентный признак зависимости, это абстинентное состояние без игры. Если человека лишить игры, он начинает биться в истерике или чувствовать себя обделенным, грустным и раздраженным. Чем больше и длительнее это страдание без какого-либо объекта, тем выше от него зависимость. Близким надо делать то же самое, если он зависим от наркотиков: биться за этого человека, готовиться, что он будет обижаться, топать ногами и кричать: "Отдайте мою игрушку". И обращаться к специалисту, но не к наркологу», - разъяснил автор книги «Ментальное здоровье от А до Я».
Хорс отметил, что с возрастом увлечение играми, как правило, проходит, однако может быть и «точка невозврата», как с алкоголем.
«Я бы сравнил это с алкоголем. Считается, что если молодые люди пьют и веселятся всю ночь, это нормально. Но с возрастом большинство людей приобретает другие ценности, - это семья, бизнес, достижения, - и меньше в этом пьяном угаре находятся. Но, если по алкоголю пройти точку невозврата, человек продолжает пить все больше и больше. То же самое и с видеоиграми, это цифровой, виртуальный наркотик», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В феврале 2022 года суд приговорил 16-летнего фигуранта «дела Minecraft» Никиту Уварова из Канска к пяти годам колонии по обвинению в обучении террористической деятельности. По данным следствия, группа школьников построила здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft и планировала виртуально взорвать его. Кроме того, дети читали запрещенную литературу и проводили тренировки с «коктейлями Молотова» на пустырях Канска.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сказал тогда «Радиоточке НСН», что приговор Уварову слишком жесткий и может быть связан с тем, что тот «не прогнулся» под следователей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Дмитрий Медведев перечислил «грехи России»
- Лавров рассказал о действиях России, если Европа изменит позицию
- Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
- Автобус с детьми опрокинулся в Алтайском крае
- Киркоров заплатит 6 тысяч рублей за неуплату административного штрафа
- Гроссмейстер Карлсен решил отказаться от матча с Непомнящим за звание чемпиона мира
- СМИ: Владельцы TikTok сокращают бизнес в странах Запада
- В ЛНР заявили, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск
- Центробанк ограничит продажи иностранных акций неквалифицированным инвесторам
- Путин заявил, что вся Россия поможет привести в порядок ЛНР и ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru