Отцам предложили дать равные права с матерями

В Госдуме предложили отцов уравнять в правах с матерями. Там считают, что им необходимо предоставить возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.

Автор инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабская, в частности указывает, что сейчас по закону женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеет возможность обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. В результате у нее будет больше шансов на дальнейшее трудоустройство, пишут «Известия».