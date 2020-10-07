Отцам предложили дать равные права с матерями

В Госдуме предложили отцов уравнять в правах с матерями. Там считают, что им необходимо предоставить возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.

Автор инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабская, в частности указывает, что сейчас по закону женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеет возможность обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. В результате у нее будет больше шансов на дальнейшее трудоустройство, пишут «Известия».

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Для отцов подобных преференций не предусмотрено, хотя они тоже имеют право уходить в декретный отпуск.

Соответствующий законопроект Бессарабская направила на рассмотрение в Минтруд РФ.

Федерация независимых профсоюзов России ранее предложила увеличить в три раза и установить на постоянной основе надбавку к пособию по безработице для граждан с детьми. Эта мера поддержки населения появилась в качестве антикризисной в период пандемии коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ЗаконопроектРодители
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