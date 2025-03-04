«Отстрела быть не может!»: Бурматов о том, как решать проблему конфликтных тигров

Не должно быть даже мыслей о том, чтобы решать проблему конфликтных краснокнижных тигров путем их отстрела, надо изолировать их в специальные заповедники и обеспечить их кормовой базой. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Жителей Приморского края возмутили вопросы депутатов Думы Хасанского округа, которые предложили разрешить на тигров платную охоту, а также спрашивали, будет ли выдаваться лицензия на отстрел тигров, сообщил портал «Восток-Медиа». Такую инициативу депутаты выдвинули на заседании, обсуждая проблему конфликтных тигров в округе. Бурматов подчеркнул, что невозможно обсуждать отстрел исчезающих видов животных, которые являются национальным достоянием.