«Отстрела быть не может!»: Бурматов о том, как решать проблему конфликтных тигров
Предложения отстреливать агрессивных тигров открывают дорогу браконьерам, которые делают на этом немыслимые деньги, об этом не может быть речи, заявил НСН Владимир Бурматов.
Не должно быть даже мыслей о том, чтобы решать проблему конфликтных краснокнижных тигров путем их отстрела, надо изолировать их в специальные заповедники и обеспечить их кормовой базой. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Жителей Приморского края возмутили вопросы депутатов Думы Хасанского округа, которые предложили разрешить на тигров платную охоту, а также спрашивали, будет ли выдаваться лицензия на отстрел тигров, сообщил портал «Восток-Медиа». Такую инициативу депутаты выдвинули на заседании, обсуждая проблему конфликтных тигров в округе. Бурматов подчеркнул, что невозможно обсуждать отстрел исчезающих видов животных, которые являются национальным достоянием.
«Мне кажется, это искусственно раздутый конфликт, потому что у нас не может быть отстрела краснокнижных животных ввиду их малочисленной популяции. Во-первых, причина их агрессивного поведения - это проблема нехватки кормовой базы, надо заниматься этим вопросом. Во-вторых, надо локализовать их популяцию в соответствующих заповедниках, заказниках, где охота в принципе запрещена и где животные не смогут навредить людям. А популяцию краснокнижных животных ни в коем случае под угрозу ставить нельзя - это наше национальное достояние. Надо не допускать трагедий и исключить такие случаи», - отметил он.
По словам Бурматова, подобные «идеи» очень губительны, так как создают почву для процветания браконьерства.
«Надо не только обезопасить людей, но и защитить животных от браконьеров, потому что их шкуры, лапы, чучела продаются за бешеные деньги. Я могу сказать, что под видом «давайте разрешим» они открывают дорогу контрабанде. Потому что ценность трофеев на черном рынке измеряется не сотнями тысяч, а иногда и миллионами долларов» - подытожил депутат.
В начале февраля специалисты переселили самца амурского тигра, который был отловлен после нападений на собак на юге Приморья, в малонаселенную местность в центральной части региона, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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