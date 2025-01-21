Прокуратура Приморья начала проверку по факту обнаружения погибшего амурского тигра

В Приморском крае обнаружили погибшего амурского тигра, у него найдены рваные раны на голове, признаки истощения и обморожения, сообщили в прокуратуре Приморья.

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Специалиста ведомства начали проверку по факту случившегося.

«Предположения о причастности человека к гибели животного, следует отметить как преждевременные», - заявили в прокуратуре региона.

В то же время в зоозащитном центре «Амурский тигр» заявляют, что, по предварительной версии, зверь погиб насильственной смертью. Место его обнаружения – охотничьи угодья, а до ближайшего населенного пункта – пять километров.

Ранее в Приморье застрелили убившего рыбака амурского тигра, когда он пытался напасть на инспектора охотнадзора, напоминает RT.

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ФОТО: Прокуратура Приморского края
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