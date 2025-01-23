Частные владельцы принесли тигрицу с переломами лап в зоопарк в Нижнем Новгороде
Частные владельцы принесли пятимесячную тигрицу с переломанными лапами в зоопарк в Нижнем Новгороде.
При осмотре выяснилось, что у животного переломаны плечевые кости на обеих передних лапах. Местные ветеринары пришли к выводу, что не смогут вылечить тигрицу, и отправили ее в хоспис для диких кошек в Ленинградской области «Дом тигра».
По предварительным данным, причиной травм стало неправильное кормление. У животного развился пищевой гиперпаратиреоз, известный как «хрустальная болезнь». Из-за нее кости стали хрупкими, и лапы могли сломаться под собственным весом.
Ранее в охотнадзоре Приморья подтвердили гибель человека в результате нападения тигра, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: Пик заболеваемости гриппом в Европейском регионе ещё не пройден
- Один ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
- Частные владельцы принесли тигрицу с переломами лап в зоопарк в Нижнем Новгороде
- В Госдуме заявили, что слова Трампа о Второй мировой войне оскорбляют память о победе
- Специалист по безопасности назвал два признака шпионских программ на смартфоне
- Прокуратура проверит забравший у россиянина деньги за участие в СВО банк
- Здание склада загорелось в подмосковном Клину
- Неизвестный попытался доставить в СИЗО мобильные телефоны при помощи дрона
- В России вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart
- Худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru