Частные владельцы принесли тигрицу с переломами лап в зоопарк в Нижнем Новгороде

При осмотре выяснилось, что у животного переломаны плечевые кости на обеих передних лапах. Местные ветеринары пришли к выводу, что не смогут вылечить тигрицу, и отправили ее в хоспис для диких кошек в Ленинградской области «Дом тигра».



По предварительным данным, причиной травм стало неправильное кормление. У животного развился пищевой гиперпаратиреоз, известный как «хрустальная болезнь». Из-за нее кости стали хрупкими, и лапы могли сломаться под собственным весом.

Ранее в охотнадзоре Приморья подтвердили гибель человека в результате нападения тигра, напоминает RT.

