Оценки за поведение в школах могут появиться уже осенью

Минпросвещения намерено убедиться, что такая практика пойдет на пользу и не намерено «слишком откладывать это решение», передает РИА Новости.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова ранее в беседе с НСН предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы. По ее мнению, поведение — тоже важная составляющая часть воспитания и образования.

