Оценки за поведение в школах могут появиться уже осенью
С нового учебного года российские школы могут вернуться к системе оценок за поведение. Она была отменена в системе образования в 1980-х годах. Такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, подобные оценки могут вернуться в пробном режиме.
Минпросвещения намерено убедиться, что такая практика пойдет на пользу и не намерено «слишком откладывать это решение», передает РИА Новости.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова ранее в беседе с НСН предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы. По ее мнению, поведение — тоже важная составляющая часть воспитания и образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru