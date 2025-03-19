Оценки за поведение в школах могут появиться уже осенью

С нового учебного года российские школы могут вернуться к системе оценок за поведение. Она была отменена в системе образования в 1980-х годах. Такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, подобные оценки могут вернуться в пробном режиме.

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Минпросвещения намерено убедиться, что такая практика пойдет на пользу и не намерено «слишком откладывать это решение», передает РИА Новости.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова ранее в беседе с НСН предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы. По ее мнению, поведение — тоже важная составляющая часть воспитания и образования.

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Фото: t.me/minprosrf
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