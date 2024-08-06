«VK Видео» вышло в топ чартов App Store и Google Play

«VK Видео» вышло в топ чартов App Store и Google Play. В частности, приложение заняло первое место в категории «Развлечения».

«Ощутимый отток»: 10% россиян откажутся от YouTube после замедления

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «VK» сообщает, что число скачиваний приложения выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.

Отмечается, что происходит это на фоне замедления работы YouTube в России. По этой же причине положение в чартах App Store и Google Play улучшило приложение Rutube, занимающее второе место.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России нужно не замедлять, а запретить к «чёртовой матери», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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