Отряд для патрулирования сформировали из бойцов СВО во Владивостоке

Губернатор отметил, что бойцы будут следить за порядком в городе и «ставить на место» приезжих.

По его словам, участники СВО, прошедшие службу в составе добровольческого отряда «Тигр», будут работать совместно с Росгвардией и сотрудниками правоохранительных органов.

Кожемяко добавил, что такие же патрули со временем появятся и в других городах Приморья.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения.

