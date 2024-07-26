Отряд для патрулирования сформировали из бойцов СВО во Владивостоке

Отряд для патрулирования сформировали из участников спецоперации России на Украине во Владивостоке. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

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Губернатор отметил, что бойцы будут следить за порядком в городе и «ставить на место» приезжих.

По его словам, участники СВО, прошедшие службу в составе добровольческого отряда «Тигр», будут работать совместно с Росгвардией и сотрудниками правоохранительных органов.

Кожемяко добавил, что такие же патрули со временем появятся и в других городах Приморья.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияГубернаторВладивосток

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