Отряд для патрулирования сформировали из бойцов СВО во Владивостоке
Отряд для патрулирования сформировали из участников спецоперации России на Украине во Владивостоке. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.
Губернатор отметил, что бойцы будут следить за порядком в городе и «ставить на место» приезжих.
По его словам, участники СВО, прошедшие службу в составе добровольческого отряда «Тигр», будут работать совместно с Росгвардией и сотрудниками правоохранительных органов.
Кожемяко добавил, что такие же патрули со временем появятся и в других городах Приморья.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru