Отрицающий холокост ученый с инфарктом госпитализирован в Петербурге
Ученый Владимир Матвеев, уволенный из Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который усомнился в факте холокоста в период Великой Отечественной войны, перенес операцию на сердце в связи с инфарктом. Об этом сообщает представитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), где преподает Матвеев.
«Мы располагаем информацией об инфаркте и об операции», — цитирует представителя СПбГЭУ РИА Новости.
В связи с состоянием здоровья ученого заседание этической комиссии откладывается.
В четверг в Петербурге в связи с громким докладом Матвеева главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава городской еврейской общины Марк Грубарг решили обратиться в прокуратуру.
Напомним, нацистская Германия с союзниками проводила политику уничтожения еврейского населения (холокост) в период 1933-1945 годов. По данным Нюрнбернгского трибунала, жертвами холокоста в Европе стали шесть миллионов евреев. 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста.
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