Отрицающий холокост ученый с инфарктом госпитализирован в Петербурге

«Мы располагаем информацией об инфаркте и об операции», — цитирует представителя СПбГЭУ РИА Новости.

В связи с состоянием здоровья ученого заседание этической комиссии откладывается.

В четверг в Петербурге в связи с громким докладом Матвеева главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава городской еврейской общины Марк Грубарг решили обратиться в прокуратуру.

Напомним, нацистская Германия с союзниками проводила политику уничтожения еврейского населения (холокост) в период 1933-1945 годов. По данным Нюрнбернгского трибунала, жертвами холокоста в Европе стали шесть миллионов евреев. 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста.

