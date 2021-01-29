Преподавателя РАНХиГС, отрицавшего Холокост, уволили

В эфире телеканала "78" директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) в Петербурге Владимир Шамахов заявил об увольнении профессора Владимира Матвеева за публичное отрицание Холокоста. Об этом сообщает ТАСС.

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В петербургских СМИ во вторник 26 января появилась информация о том, что Матвеев, выступая перед учителями в Ленинградском институте развития образования, назвал "некорректным" термин "жертвы Холокоста".

Шамахов рассказал о том, что была собрана комиссия по профессиональной этике. По ее итогам ученые, в том числе историки, осудили профессора и рекомендовали руководству РАНХиГС расторгнуть контракт с преподавателем из-за совершения "аморального проступка".

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеАнтисемитизмХолокост
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