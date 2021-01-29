Преподавателя РАНХиГС, отрицавшего Холокост, уволили
В эфире телеканала "78" директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) в Петербурге Владимир Шамахов заявил об увольнении профессора Владимира Матвеева за публичное отрицание Холокоста. Об этом сообщает ТАСС.
В петербургских СМИ во вторник 26 января появилась информация о том, что Матвеев, выступая перед учителями в Ленинградском институте развития образования, назвал "некорректным" термин "жертвы Холокоста".
Шамахов рассказал о том, что была собрана комиссия по профессиональной этике. По ее итогам ученые, в том числе историки, осудили профессора и рекомендовали руководству РАНХиГС расторгнуть контракт с преподавателем из-за совершения "аморального проступка".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- Собянин назвал условие следующего снятия COVID-ограничений
- Вакцину AstraZeneca одобрили для использования в ЕС
- В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов из-за призывов на незаконную акцию
- Собянин: Больше половины москвичей перенесли COVID-19
- Генсек ООН привился от коронавируса вакциной Moderna
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru