Преподавателя РАНХиГС, отрицавшего Холокост, уволили

В петербургских СМИ во вторник 26 января появилась информация о том, что Матвеев, выступая перед учителями в Ленинградском институте развития образования, назвал "некорректным" термин "жертвы Холокоста".



Шамахов рассказал о том, что была собрана комиссия по профессиональной этике. По ее итогам ученые, в том числе историки, осудили профессора и рекомендовали руководству РАНХиГС расторгнуть контракт с преподавателем из-за совершения "аморального проступка".

