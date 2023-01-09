«Отрезвление за 10 тысяч»: Автомобильный союз поддержал увеличение штрафов для пешеходов
Большие штрафы за переход дороги в неположенном месте смогут привлечь внимание к проблеме, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В России правила дорожного движения обязаны изучать только водители, а пешеходы зачастую ведут себя неправильно, несмотря на опасность, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире НСН.
Ранее пользователи портала Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте до десяти тысяч рублей. Авторы инициативы заявили, что сейчас ощутимых наказаний для пешеходов не существует. Инициатива должна собрать 100 тысяч голосов для рассмотрения на федеральном уровне. Шапарин рассказал, что подобная мера может сработать.
«Эта мера стимулировала бы и сотрудников Госавтоинспекции активнее работать на этом направлении, и самих пешеходов отрезвляла бы. Многие ведут себя на дорогах так, словно они котики и у них девять жизней. У нас пропаганда провалена, мы предлагали включить в школьную программу ОБЖ обязательное изучение правил дорожного движения. Сейчас правила дорожного движения в России изучают только водители», - объяснил он.
При этом собеседник НСН отметил, что необходимо проработать целый комплекс мер для повышения безопасности на дорогах, включая светоотражающие элементы на одежде и разделение транспортных потоков.
«Для начала я бы предложил обязать пешеходов носить светоотражающие элементы. Потому что это спасет жизни. У нас мэрия Москвы тестирует технологии Face ID, мы считаем, что фиксация нарушений пешеходов должна осуществляться с помощью этих современных технологий. Сейчас пешеход, который годами может пересекать дорогу, где хочет, даже МКАД, не имеет шансов столкнуться со штрафом. Хотя во всем мире вопрос решается другим образом, разделяются транспортные потоки, пешеходы просто не могут выйти на проезжую часть. Здесь не только штрафами должно достигаться снижение смертности по этому направлению», - заключил он.
Ранее Движение автомобилистов призвало отменить ОСАГО. Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН заявил, что нужно убрать все репрессивные нормы и лазейки, по которым можно не платить или не доплачивать в рамках ОСАГО.
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