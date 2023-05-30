Отравительница дочери и троих внуков из Саратова осуждена на 19 лет колонии
Саратовский областной суд вынес приговор женщине по обвинению в отравлении своих троих внуков и дочери. Ей предстоит провести в колонии общего режима 19 лет, информирует региональное подразделение Следственного комитета.
Согласно материалам уголовного дела, местная жительница 50 лет в конце 2021 года подмешала в еду для своих внуков и дочери-инвалида крысиный яд. На её совести смерть детей трёх, пяти и семи лет, а также их 23-летней матери.
Как отмечают «Известия», экспертиза показала отсутствие у обвиняемой каких-либо отклонений в психике, она признана вменяемой. Мотивом убийства в суде названа личная неприязнь.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее суд приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который напал на гимназию в Казани в мае 2021 года и убил девять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru