Дело об отравлении арбузом из «Магнита»: следов инсектицида не найдено

По словам правозащитника, причиной смерти остается отравление деструктивным ядом, который поразил почки и печень погибших. Само вещество специалистам установить не удалось. Сергеев также отметил, что у пострадавших от отравления жителей подъезда экспертиза выявила превышения по показателям тяжелых металлов. «Это коррелируется с позицией защиты, что вины Котова нет», — заявил юрист.

Он отметил, что его подзащитный все время следствия находится под домашним арестом. Рассмотрение апелляции для пересмотра позиции по мере пресечения назначили на 26 января.

По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице, впоследствии пожилая женщина и 15-летний ребёнок погибли в результате отравления. Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Результаты исследований показали, что кровь умерших содержит следы этиленгликоля.

