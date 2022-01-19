Дело об отравлении арбузом из «Магнита»: следов инсектицида не найдено
Проведенная экспертиза тел погибших по делу об отравлении арбузом из магазина «Магнит» в Москве не нашла следов инсектицида, которым обрабатывалось помещение торговой точки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Андрея Сергеева, который защищает дезинсектора Антона Котова.
По словам правозащитника, причиной смерти остается отравление деструктивным ядом, который поразил почки и печень погибших. Само вещество специалистам установить не удалось. Сергеев также отметил, что у пострадавших от отравления жителей подъезда экспертиза выявила превышения по показателям тяжелых металлов. «Это коррелируется с позицией защиты, что вины Котова нет», — заявил юрист.
Он отметил, что его подзащитный все время следствия находится под домашним арестом. Рассмотрение апелляции для пересмотра позиции по мере пресечения назначили на 26 января.
По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице, впоследствии пожилая женщина и 15-летний ребёнок погибли в результате отравления. Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Результаты исследований показали, что кровь умерших содержит следы этиленгликоля.
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