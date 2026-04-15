«У нас основной плательщик дорожного строительства – это бюджет, либо федеральный, либо региональный. Конечно, есть проблема. Если мы не найдем нового источника финансирования для дорожной отрасли, очень приличные компании не выдержат. А у нас продвинутая отрасль на самом деле, но даже она «крякнется». Компании, которые занимаются строительством, ремонтом и так далее, не выбрасывают деньги из страны, из экономики. Это важно для нас самих. Сохранение этих предприятий – важнейшая задача, так как это, мягко говоря, польза для населения», - отметил он.

По его словам, сегодня водители практически не вкладываются в расходы на строительство дорог.

«У нас 50 миллионов владельцев автомобилей, а есть еще грузы и так далее. Нам с вами придется заплатить, но не какие-то экзотические цифры. Мы платим акцизы на бензин, транспортный налог и за парковку. Но сколько тратит регион на дорожные удовольствия? В Германии, например, собирают больше, чем тратят. В России далеко не так, у нас это 60%. Мы оплачиваем 60% трат, в Москве – водители оплачивают только 20% расходов. В других регионах не так, потому что там просто расходы меньше. Конечно, с точки зрения экономики транспорта это странная ситуация», - добавил собеседник НСН.

