«Красное вино и клубника»: Диетолог назвала продукты для романтического ужина

«Самое главное – атмосфера. Это цветы, знаки внимания, прекрасные слова и душевная беседа. Продолжением такого вечера может быть прогулка. Что касается питания, чтобы романтический ужин являлся началом романтических отношений на перспективу вечера, лучше всего подойдут афродизиаки. Для женщины это красное вино, клубника, шоколад. Для мужчин одним из продуктов-афродизиаков может быть мясо, но в небольшом количестве. Также подойдет шоколад, вино и специи. В составе подобной пищи есть компоненты, которые повышают уровень серотонина, дофамина и способствуют тому, чтобы сохранять настроение влюбленности, желания», - заявила Королева.

Собеседница НСН также призвала воздержаться от переедания и употребления крепкого алкоголя. По мнению эксперта, в этом случае удастся сохранить романтическую атмосферу вечера и избежать ссор.

«Стоит отказаться от избыточного количества объема пищи на прием, потому что это создаст небольшие сложности для переваривающейся способности, будет совершенно не до романтических отношений. К примеру, от избытка мяса в связи с длительной переваривающей способностью желудочно-кишечного тракта желание продолжать романтический вечер может пройти. Также стоит воздержаться от употребления крепких алкогольных напитков, которые могут спровоцировать смену настроения. В этом случае любой негативный фактор может вылиться в ссору», - заключила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с «Радиоточкой НСН» призвала внести корректировки в «западный» праздник, вкладывая в него не «влюбленность, а «любовь».

