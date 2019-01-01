Отпуск по уходу за ребенку может стать гибким

В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком. С инициативой выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

После проведения опросов заинтересованных сторон предложение планируется направить в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета, а также включить в доклад президенту, пишут «Известия».

Инициатива заключается в том, чтобы дать россиянкам право выбрать продолжительность отпуска и, исходя из этого, высчитывать размер пособия, сообщает Ura.ru.