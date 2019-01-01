Отпуск по уходу за ребенку может стать гибким
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком. С инициативой выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.
После проведения опросов заинтересованных сторон предложение планируется направить в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета, а также включить в доклад президенту, пишут «Известия».
Инициатива заключается в том, чтобы дать россиянкам право выбрать продолжительность отпуска и, исходя из этого, высчитывать размер пособия, сообщает Ura.ru.
Например, вместо полутора лет и 40 процентов от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше. Также отпуск можно растянуть на три года – выплаты при этом будут небольшими.
Напомним, что в России в отпуск по уходу за ребенком может пойти не только мать, но и отец, дед, бабушка, тетя или дядя. Как сообщает Москва 24, в прошлом году всего 13,7 тысячи мужчин в декрете приходилось на 670 тысяч женщин.
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