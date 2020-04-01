Отправленных на карантин россиян обяжут вести журнал

Россияне, отправленные на карантин из-за коронавируса, будут обязаны вести ежедневный журнал о своем самочувствии через портал госуслуги. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Глава правиельства отметил, что эти граждане должны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять электронный журнал и подтверждать, что находятся дома, сообщает RT.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России по состоянию на 1 апреля — 2777 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки — 440 человек. 24 заболевших скончались.

Случаи заболевания коронавирусом на данный момент зарегистрированы в 75 российских регионах.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительствоКоронавирус