«Отпечатки пальцев!»: Эколог рассказал о «военных хитростях» при загрязнении рек
Заводы злоупотребляют отключениями очистных сооружений и «ночными попусками» в воздух, при этом лишь единичные случаи доходят до суда, сказал в эфире НСН Андрей Пешков.
Загрязнения российских рек, как правило, устраняются «разбавлением», при этом виновников сбросов можно найти «по отпечаткам пальцев», заявил в интервью НСН директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что в Волге выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца более чем в 40 раз, а в Доне – 50-кратное превышение концентрации аммоний-ионов.
«У нас есть 26-я глава Уголовного кодекса "Экологические преступления", которая практически не используется, это единичные случаи, когда доходит до суда с возбуждением уголовного дела. Если Росприроднадзор обнаружил в водоеме запредельные концентрации вредных веществ, по ним, как по отпечаткам пальцев, можно совершенно точно сказать, какое предприятие допустило этот сброс», - сказал Пешков.
По его словам, существует «военная хитрость», благодаря которой концентрация вредных веществ в реках снижается.
«На заводах существует практика ночных "попусков", вредных выбросов в атмосферу, когда люди спят. Промышленные предприятия осуществляют сбросы мимо очистных сооружений, или отключают их, чтобы сэкономить химикаты и электроэнергию. Чтобы все пришло в норму, ждут, когда река разбавит. Вредные химические вещества уйдут вниз по течению, при этом их абсолютное количество не уменьшается. Это такая военная хитрость – при разбавлении концентрация будет меньше, больше никаких мер не предпринимается. Это касается каждого, особенно тех, кто живет вниз по течению. Люди должны бить в набат, когда такие вещи происходят», - подчеркнул эколог.
По его словам, превышение в реках ПДК железа и марганца «гробит экосистему».
«Если железо в 20 раз превышает ПДК, это не только неблагоприятно, а часто смертельно для тех видов жизни, которые находятся в воде. Экосистема выходит из сбалансированного состояния и начинает деградировать, гибнет часть трофических (пищевых – прим. НСН) цепочек. Что касается марганца, все мы знаем, как он разводится в микроколичествах для дезинфекции. Если его много в воде, микрофлора гибнет и все остальное гибнет по цепочке, мы гробим экосистему», - заключил собеседник НСН.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее сообщила, что в рамках нацпроекта «Экология» на строительство очистных сооружений в Волжском бассейне было выделено порядка 85 млрд рублей. При этом объем сбросов неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле заявили о пристальном внимании к новостям о предполагаемом госперевороте в Киргизии
- Песков отказался комментировать начало наступления ВСУ
- В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир
- Следователи задержали подозреваемого в смерти людей из-за алкоголя в Ульяновской области
- Премьер Бельгии поручил прояснить вопрос бельгийского оружия в Белгородской области
- Картаполов сообщил о попытках из США и других стран взломать его аккаунт в Telegram
- СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран
- Опрос: Две трети россиян считают, что без главы в семье можно обойтись
- «Стоит рассмотреть»: В Госдуме допустили участие ЧВК «Вагнер» и «Ахмата» в защите Белгорода
- Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru