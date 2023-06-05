«Отпечатки пальцев!»: Эколог рассказал о «военных хитростях» при загрязнении рек

Украинские военные сегодня утром выпустили более 70 ракет по Новой Таволжанке в Белгородской области Власти Белгородской области сохранят зарплаты бюджетников, эвакуированных из Шебекинского округа Роспотребнадзор призывает не употреблять «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области ЛДПР разработала законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка в бедных семьях