«Отпечатки пальцев!»: Эколог рассказал о «военных хитростях» при загрязнении рек

Заводы злоупотребляют отключениями очистных сооружений и «ночными попусками» в воздух, при этом лишь единичные случаи доходят до суда, сказал в эфире НСН Андрей Пешков.

Загрязнения российских рек, как правило, устраняются «разбавлением», при этом виновников сбросов можно найти «по отпечаткам пальцев», заявил в интервью НСН директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что в Волге выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца более чем в 40 раз, а в Доне – 50-кратное превышение концентрации аммоний-ионов.

Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз
«У нас есть 26-я глава Уголовного кодекса "Экологические преступления", которая практически не используется, это единичные случаи, когда доходит до суда с возбуждением уголовного дела. Если Росприроднадзор обнаружил в водоеме запредельные концентрации вредных веществ, по ним, как по отпечаткам пальцев, можно совершенно точно сказать, какое предприятие допустило этот сброс», - сказал Пешков.

По его словам, существует «военная хитрость», благодаря которой концентрация вредных веществ в реках снижается.

«На заводах существует практика ночных "попусков", вредных выбросов в атмосферу, когда люди спят. Промышленные предприятия осуществляют сбросы мимо очистных сооружений, или отключают их, чтобы сэкономить химикаты и электроэнергию. Чтобы все пришло в норму, ждут, когда река разбавит. Вредные химические вещества уйдут вниз по течению, при этом их абсолютное количество не уменьшается. Это такая военная хитрость – при разбавлении концентрация будет меньше, больше никаких мер не предпринимается. Это касается каждого, особенно тех, кто живет вниз по течению. Люди должны бить в набат, когда такие вещи происходят», - подчеркнул эколог.

По его словам, превышение в реках ПДК железа и марганца «гробит экосистему».

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«Если железо в 20 раз превышает ПДК, это не только неблагоприятно, а часто смертельно для тех видов жизни, которые находятся в воде. Экосистема выходит из сбалансированного состояния и начинает деградировать, гибнет часть трофических (пищевых – прим. НСН) цепочек. Что касается марганца, все мы знаем, как он разводится в микроколичествах для дезинфекции. Если его много в воде, микрофлора гибнет и все остальное гибнет по цепочке, мы гробим экосистему», - заключил собеседник НСН.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее сообщила, что в рамках нацпроекта «Экология» на строительство очистных сооружений в Волжском бассейне было выделено порядка 85 млрд рублей. При этом объем сбросов неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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