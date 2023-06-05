Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз

Она отметила, что превышения установлены в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий. По словам Радионовой, при исследовании состояния Волги в местах работы предприятий ЖКХ также были замечены превышения предельно допустимых концентраций биохимического потребления кислорода более чем в 65 раз.

При этом глава ведомства подчеркнула, что анализ экологического состояния Дона выявил превышение содержания аммоний-ионов более чем в 50 раз.

Ранее в Минобрнауки России сообщили Газете.ру, что специалисты лаборатории инструментальных методов и органических реагентов Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН разработали экспресс-тесты для обнаружения в воде салициловой, малоновой и аскорбиновой кислот. Отмечается, что эти вещества, попадая в сточные и природные воды, нарушают экологический баланс.

