Отопление в столице отключат 16 мая
В Москве начали перевод систем теплоснабжения на летний режим работы. Он проходит в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства в субботу.
«Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений», - отмечается в сообщении.
В ходе поэтапной работы планируется отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, из них около 34 тысяч - жилые дома.
«Полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней - 16 мая», - говорится в официальной информации.
Ранее, 5 мая, столичные власти заявили о продлении отопительного сезона из-за погодных условий. Позднее уточнили, что отопление начнут отключать 14 мая.
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