С 14 мая в Москве начнут отключать отопление
Центральное отопление в Москве начнут отключать 14 мая, весь процесс займет три дня. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По словам заммэра, в этот день температура в Москве достигнет необходимого уровня тепла. Для отключения отопления необходимо, чтобы температура воздуха держалась выше выше 8°С в течение пяти дней.
«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы»,— отметил Бирюков.
Всего процесс отключения затронет свыше 74 тысяч зданий, из них 34 тысячи — это жилые дома. Бирюков напомнил, что сначала от отопления отключат промышленные и административные объекты, а потом — жилые здания, школы, детские дошкольные учреждения, больницы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- В Госдуме обвинили Украину в попытке начать газовую блокаду Европы
- Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире
- Турецкий эксперт заявил о расколе Европы из-за вопроса поставок российского газа
- Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины
- В России с 1 июня изменят размер и порядок начисления некоторых пенсий
- Китайский полковник допустил присутствие войск НАТО у Петербурга
- Американский полковник сообщил, как Польша поможет США развязать войну с РФ
- В Китае Airbus выкатился за пределы взлетной полосы, есть пострадавшие
- Пхеньян заявил о первом случае коронавируса в стране
- СМИ: США решили не передавать Киеву данные о военном руководстве РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru