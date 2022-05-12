С 14 мая в Москве начнут отключать отопление

Центральное отопление в Москве начнут отключать 14 мая, весь процесс займет три дня. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам заммэра, в этот день температура в Москве достигнет необходимого уровня тепла. Для отключения отопления необходимо, чтобы температура воздуха держалась выше выше 8°С в течение пяти дней.

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы»,— отметил Бирюков.

Всего процесс отключения затронет свыше 74 тысяч зданий, из них 34 тысячи — это жилые дома. Бирюков напомнил, что сначала от отопления отключат промышленные и административные объекты, а потом — жилые здания, школы, детские дошкольные учреждения, больницы.

