В жилые дома Липецка начали подавать отопление с 3 октября

По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» Алексей Курило, в преддверии отопительного сезона был выполнен большой объем работ, только в областном центре были модернизированы более 20 км тепловых сетей.

«Всего же инвестиции компании в теплоэнергетический комплекс составили более миллиарда рублей», — уточнил он.

Сообщается, что отопление в жилые дома будет подаваться постепенно, в течение пяти дней. Возможные проблемы с недотопом являются штатными, что говорит о работах по настройке системы.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в 78% жилых домов столицы включили отопление, сообщает RT.