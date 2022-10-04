В жилые дома Липецка начали подавать отопление с 3 октября

Специалисты ПАО «Квадра» с 3 октября приступили к подаче отопления в многоквартирные дома Липецка, сообщает портал «МОЁ! Оnline».

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По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» Алексей Курило, в преддверии отопительного сезона был выполнен большой объем работ, только в областном центре были модернизированы более 20 км тепловых сетей.

«Всего же инвестиции компании в теплоэнергетический комплекс составили более миллиарда рублей», — уточнил он.

Сообщается, что отопление в жилые дома будет подаваться постепенно, в течение пяти дней. Возможные проблемы с недотопом являются штатными, что говорит о работах по настройке системы.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в 78% жилых домов столицы включили отопление, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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