В жилые дома Липецка начали подавать отопление с 3 октября
Специалисты ПАО «Квадра» с 3 октября приступили к подаче отопления в многоквартирные дома Липецка, сообщает портал «МОЁ! Оnline».
По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» Алексей Курило, в преддверии отопительного сезона был выполнен большой объем работ, только в областном центре были модернизированы более 20 км тепловых сетей.
«Всего же инвестиции компании в теплоэнергетический комплекс составили более миллиарда рублей», — уточнил он.
Сообщается, что отопление в жилые дома будет подаваться постепенно, в течение пяти дней. Возможные проблемы с недотопом являются штатными, что говорит о работах по настройке системы.
Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в 78% жилых домов столицы включили отопление, сообщает RT.
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