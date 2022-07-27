Собянин: Подготовка к отопительному сезону в Москве завершится до 1 сентября

Глава города отметил, что это одно из старейших и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. По его словам, «Мосэнерго» ещё и одно из самых современных и надёжных предприятий энергетики.

«Надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом вы будете обеспечивать надёжное снабжение теплом, электроэнергией Москву, в каждом доме, в каждой квартире будут надёжно обеспечены москвичи и теплом, и светом. Спасибо вам большое», - сказал мэр.

Собянин добавил, что в летний период идёт самая активная фаза подготовки к осенне-зимнему периоду, работы выполняются по графику и должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что подготовка к предстоящему отопительному в регионе будет завершена к 15 сентября 2022 года, сообщает телеканал «360».

