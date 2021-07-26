«Отобрать у неугодных?» Юристы не нашли логики в изъятии загранпаспортов
Отбирать загранпаспорта у должников – излишняя мера, заявили НСН юристы из Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры».
Отбирать загранпаспорта у должников – излишняя мера, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
«Этот вопрос регулируется законом об исполнительном производстве. Судебные приставы вправе применять такую меру ограничения, как запрет на выезд. А почему МВД это пытается возвести в закон, не совсем понятно. Зачем именно изъятие загранпаспортов? Его потом надо снова получать? Тот факт, что по каким-то причинам исполнение закона приставов как-то неэффективно, это вопрос не к приставам и даже не к МВД, а к погранслужбе. Вместо того чтобы создать эффективный механизм контроля и исполнения ранее принятого закона, принимается новый закон. Это нелепо и совершенно неуместно», - пояснил специалист.
В свою очередь его коллега адвокат Денис Широков затруднился определить цель данного предложения.
«Я считаю, что нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры. Все и так работает. Разве что у каких-то неугодных людей что-то отобрать в очередной раз?» - предположил он, добавив, что не понимает, как такая мера соотносится с действующей Конституцией.
Ранее о законопроекте, который предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, сообщили в РБК. Издание сообщает, что документ был подготовлен в МВД. Законопроект определяет перечень оснований для признания загранпаспорта недействительным. Документы, признанные недействительными, будут изыматься.
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