МИД РФ опроверг новый порядок выдачи заграничных паспортов

Захарова напомнила, что порядок оформления и выдачи загранпаспортов регламентирован Федеральным законом от 15.08.1996 за №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Россиянам, живущим за пределами РФ, оформляют заграничные паспорта дипломатические представительства и консульские учреждения страны в иностранных державах - никаких изменений указанного порядка не произошло, утверждает официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, опубликованные в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка, не соответствуют действительности. Они появились из-за недостаточно внимательного изучения нового административного регламента МВД России по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ, вступающего в силу 30 мая.

«Граждане, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, могут обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России», - цитирует Захарову «Российская газета».

Ранее сообщалось, что получить загранпаспорт могут граждане РФ, проживающие на территории страны или за рубежом, однако живущим за границей россиянам придется приехать в Россию. Об этом писала «Парламентская газета».

