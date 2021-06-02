Lufthansa отменила рейсы между Россией и Франкфуртом из-за отсутствия разрешений

Немецкая авиакомпания Lufthansa, отказавшаяся от полетов над Белоруссией, отменила в среду рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, сообщает РИА Новости.

По словам представителя авиакомпании, это связано с отсутствием соответствующих разрешений от авиационных властей.

23 мая самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.

После этого инцидента Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало авиаперевозчиков приостановить полеты в небе над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента. Евросовет запретил белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство и садиться в своих аэропортах.

Ряд европейских авиакомпаний направили международные рейсы в облет Белоруссии.

Это привело к отмене ряда московских рейсов французской Air France и австрийской Austrian Airlines из-за отсутствия разрешений от российской стороны на корректировку маршрутов.

