Lufthansa отменила рейсы между Россией и Франкфуртом из-за отсутствия разрешений
Немецкая авиакомпания Lufthansa, отказавшаяся от полетов над Белоруссией, отменила в среду рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, сообщает РИА Новости.
По словам представителя авиакомпании, это связано с отсутствием соответствующих разрешений от авиационных властей.
23 мая самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.
После этого инцидента Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало авиаперевозчиков приостановить полеты в небе над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента. Евросовет запретил белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство и садиться в своих аэропортах.
Ряд европейских авиакомпаний направили международные рейсы в облет Белоруссии.
Это привело к отмене ряда московских рейсов французской Air France и австрийской Austrian Airlines из-за отсутствия разрешений от российской стороны на корректировку маршрутов.
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