«Меньше 20%»: Доля молодежи в России сократилась до рекордно низкого уровня
Молодых людей в России очень мало — 19,2%, отмечать День молодежи практически никто из них не будет, сказал НСН Алексей Ракша.
Сегодня в России меньше 20% молодежи, это один из рекордно низких показателей за всю историю, да и сам День молодежи — не самый известный праздник. Об этом НСН заявил независимый демограф Алексей Ракша.
Всемирный День молодежи в России будет отмечаться в последнюю субботу месяца — в этом году она выпадает на 29 июня. Соответствующее решение президент России Владимир Путин принял еще в 2023 году, хотя раньше эта дата была фиксированной — 27 июня, что было неудобно ни для виновников торжества, ни для организаторов праздника, ведь дата не всегда выпадала на выходные. Ракша заявил, что праздник не пользуется популярностью у молодежи, которой в стране и так немного — меньше 20%.
«Официально молодыми считаются люди от 18-20 до 30 лет, но в последнее время большинство законов подразумевают, что верхняя граница — 35 лет. Удлиняется жизнь, удлиняются все процессы, поэтому ничего удивительного в этом нет. Думаю, вряд ли основная масса молодых людей знает про этот праздник, при этом их у нас очень мало. Доля молодежи находится на одном из самых низких уровней в истории России — 13,5 млн женщин и около 14 млн мужчин. Это 19,2% от населения России. У нас такой низкой доли не было очень давно. Дно числа родившихся было в 1999 году. Эта яма находится как раз посередине возрастного диапазона, она простирается с 1993 по 2006 год. Получается, что число молодых людей в перспективе еще чуть-чуть снизится», — сказал Ракша.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru