«Меньше 20%»: Доля молодежи в России сократилась до рекордно низкого уровня

Сегодня в России меньше 20% молодежи, это один из рекордно низких показателей за всю историю, да и сам День молодежи — не самый известный праздник. Об этом НСН заявил независимый демограф Алексей Ракша.

Всемирный День молодежи в России будет отмечаться в последнюю субботу месяца — в этом году она выпадает на 29 июня. Соответствующее решение президент России Владимир Путин принял еще в 2023 году, хотя раньше эта дата была фиксированной — 27 июня, что было неудобно ни для виновников торжества, ни для организаторов праздника, ведь дата не всегда выпадала на выходные. Ракша заявил, что праздник не пользуется популярностью у молодежи, которой в стране и так немного — меньше 20%.