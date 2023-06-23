«Кем я буду работать?»: Названы три главные проблемы молодых людей

Заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе, член координационного совета Молодёжной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков в пресс-центре НСН перечислил три главные проблемы молодежи.

«Первая проблема – это проблема самореализации, ему где-то не хватает опыта, где-то знаний, ему бывает сложно интегрироваться. Кем я буду работать, где найти себе применение – это первое, что волнует молодежь. Вторая проблема – это жилье. Третья проблема, которую молодежь не всегда осознает, это проблема неравенства. У молодого человека, который живет в Москве, и молодого человека, который живет на отдаленных территориях, разные возможности и условия – в плане доступа к образованию, здравоохранению», - рассказал он.

Молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН.



