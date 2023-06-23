«Кем я буду работать?»: Названы три главные проблемы молодых людей
Член координационного совета Молодежной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков заявил НСН, что более острой становится проблема неравенства молодежи в Москве и регионах.
Заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе, член координационного совета Молодёжной организации ЛДПР Дмитрий Матюшенков в пресс-центре НСН перечислил три главные проблемы молодежи.
«Первая проблема – это проблема самореализации, ему где-то не хватает опыта, где-то знаний, ему бывает сложно интегрироваться. Кем я буду работать, где найти себе применение – это первое, что волнует молодежь. Вторая проблема – это жилье. Третья проблема, которую молодежь не всегда осознает, это проблема неравенства. У молодого человека, который живет в Москве, и молодого человека, который живет на отдаленных территориях, разные возможности и условия – в плане доступа к образованию, здравоохранению», - рассказал он.
Молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru