Отлученный от церкви схимонах Сергий открыл новый храм на Урале

В храме уже прошли всенощное бдение и молебен. На кадрах видно, что на проповедь Сергия собрались десятки людей. Все они без масок стоят плотно друг к другу.

Ранее следователи открыли дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в цент внимания общественности после своих “антиковидных” проповедей. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить нив какие вирусы. После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.

Между тем, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала схиигумена Сергия «простым, обычным, хорошим» человеком, а также подчеркнула, что сейчас он её духовником не является.

