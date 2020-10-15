Отлученный от церкви схимонах Сергий открыл новый храм на Урале
Бывший схииугмен Сергий открыл храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы на территории захваченного Среднеурального женского монастыря, передает телеканал «360».
«Начиналось все с маленького деревянного храма, который мог вместить не больше 30 человек. Сейчас он вмещает до четырех тысяч человек», — заявил Сергий.
В храме уже прошли всенощное бдение и молебен. На кадрах видно, что на проповедь Сергия собрались десятки людей. Все они без масок стоят плотно друг к другу.
Ранее следователи открыли дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в цент внимания общественности после своих “антиковидных” проповедей. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить нив какие вирусы. После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.
Между тем, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала схиигумена Сергия «простым, обычным, хорошим» человеком, а также подчеркнула, что сейчас он её духовником не является.
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