Монахиней из захваченного схимонахом Сергием монастыря отправят в другие обители

Монахини, послушницы и священники Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), будут переведены в другие обители. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, передает РИА Новости.

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Таково было распоряжение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В епархии отметили, что послушницам и монахиням этого монастыря нужно «избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом». Там также заявили, что в Среднеуральском женском монастыре сложилась крайне нездоровая духовная атмосфера.

Ранее лишённый сана схиигумена основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий предложил президенту РФ Владимиру Путину передать полномочия главы государства ему.


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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:ЦерковьЕкатеринбург
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