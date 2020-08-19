Монахиней из захваченного схимонахом Сергием монастыря отправят в другие обители

Таково было распоряжение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В епархии отметили, что послушницам и монахиням этого монастыря нужно «избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом». Там также заявили, что в Среднеуральском женском монастыре сложилась крайне нездоровая духовная атмосфера.

Ранее лишённый сана схиигумена основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий предложил президенту РФ Владимиру Путину передать полномочия главы государства ему.



