Верховный суд: От уплаты алиментов могут освободить серьезная болезнь и инвалидность
Инвалидность, серьезное заболевание и тяжелое материальное положение могут освободить человека от обязанности выплачивать алименты детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Отмечается, что в инстанции было рассмотрено дело одного из жителей Саратовской области, который после развода должен был платить алименты детям. При этом россиянин тяжело заболел, в результате чего получил инвалидность и теперь живет на пенсию и пособие. Эта совокупная сумма меньше положенного размера алиментов.
В итоге задолженность мужчины за семь лет составила более 450 тысяч рублей. Он обратился в суд с иском об освобождении от уплаты этой суммы, после чего суды трех инстанций отказали ему в освобождении от задолженности. Однако на его сторону встал Верховный суд.
В определении суда сказано, что гражданин может быть полностью или частично освобожден от уплаты задолженности по алиментам в случае болезни и, если материальное и семейное положение не дает ему возможности погасить долг.
Ранее генсекретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в интервью НСН объяснил, что инициатива заставить работодателей взыскивать денежные средства с должников по алиментам может создать прецедент, при котором пострадают тезки должников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ поразили склады ВСУ со снарядами для HIMARS
- Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 28
- Полиция Ванкувера: 9 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу
- Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая
- МЧС: В Красноярском крае загорелись 10 жилых домов
- Верховный суд: От уплаты алиментов могут освободить серьезная болезнь и инвалидность
- СМИ: В аэропорту Кишинева задержали главу совета российских соотечественников
- Медведев: ВС РФ продолжают громить ВСУ
- СМИ сообщили о последнем зашифрованном послании папы Римского Франциска
- В Горловке при обстрелах ВСУ пострадали три мирных жителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru