Верховный суд: От уплаты алиментов могут освободить серьезная болезнь и инвалидность

Инвалидность, серьезное заболевание и тяжелое материальное положение могут освободить человека от обязанности выплачивать алименты детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Отмечается, что в инстанции было рассмотрено дело одного из жителей Саратовской области, который после развода должен был платить алименты детям. При этом россиянин тяжело заболел, в результате чего получил инвалидность и теперь живет на пенсию и пособие. Эта совокупная сумма меньше положенного размера алиментов.

Верховный суд разрешил самооборону с ножом при опасности детям

В итоге задолженность мужчины за семь лет составила более 450 тысяч рублей. Он обратился в суд с иском об освобождении от уплаты этой суммы, после чего суды трех инстанций отказали ему в освобождении от задолженности. Однако на его сторону встал Верховный суд.

В определении суда сказано, что гражданин может быть полностью или частично освобожден от уплаты задолженности по алиментам в случае болезни и, если материальное и семейное положение не дает ему возможности погасить долг.

Ранее генсекретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в интервью НСН объяснил, что инициатива заставить работодателей взыскивать денежные средства с должников по алиментам может создать прецедент, при котором пострадают тезки должников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньИнвалидыСаратовская ОбластьВерховный Суд

Горячие новости

Все новости

партнеры