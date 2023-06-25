«Автодор»: сохраняются ограничения движения по трассе М-4 «Дон»

Ограничения на движение транспорта по дороге М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях, сообщают «Известия» со ссылкой на «Автодор».

Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей

Таковы ранее принятые решения в этих субъектах. Водителей призывают выбирать альтернативные направления.

Равнее Росавтодор заявил, что сняты все ранее введенные ограничения на трассах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Анна Рыжкова
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