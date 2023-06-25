«Автодор»: сохраняются ограничения движения по трассе М-4 «Дон»
25 июня 202309:38
Ограничения на движение транспорта по дороге М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях, сообщают «Известия» со ссылкой на «Автодор».
Таковы ранее принятые решения в этих субъектах. Водителей призывают выбирать альтернативные направления.
Равнее Росавтодор заявил, что сняты все ранее введенные ограничения на трассах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru