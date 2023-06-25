«Автодор»: сохраняются ограничения движения по трассе М-4 «Дон»

Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняты Премьер-министра Индии Нарендру Моди информировали о ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» в России США не увидели изменений в ядерной политике России во время мятежа Пригожина Пожар произошел в пельменном цехе в Тольятти Осенью в России может вырасти стоимость перевозок в такси