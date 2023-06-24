Губернатор Голубев успокоил ростовчан в ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в обращении к жителям заверил, что власти делают все необходимое, чтобы не допустить сбоев в работе систем жизнеобеспечения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 24 июня.
«Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь. Нет сбоев в работе промышленных предприятий, организаций торговли, рынков. Запасов продуктов достаточно. Это недельный запас продуктов, который ежедневно пополняется», – отметил губернатор.
Также он заявил, что в течение дня наблюдался ажиотажный спрос на ГСМ. Голубев заверил, что запас топлива также есть.
Он призвал ростовчан соблюдать осторожность и без необходимости не покидать свои дома.
Ранее пункты временного размещения организовали в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, которые были перенаправлены с М-4 «Дон». Об этом сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru