Открытие проекта «Экодиктант» состоялось в центре «Цветоводство» в Москве

11 ноября в столице состоялось открытие ежегодного Экодиктанта. Церемония прошла на площадке эколого-просветительского центра «Цветоводство». В столице акцию курирует столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Всероссийский Экологический диктант пройдет по всей России с 11 по 27 ноября как на офлайн-площадках, так и в онлайн-формате. Это интерактивный просветительский проект, направленный на популяризацию экологии, повышение экологической осознанности и накопление знаний о бережном отношении к природе.

Диктант охватывает широкий спектр тем, так или иначе связанных с экологией: Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зеленые финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность на природе и другие.

Акция рассчитана на всех желающих, в том числе, и россиян, проживающих за рубежом. В прошлом году в ней участвовали более 3,4 миллиона человек из 85 субъектов, а также россияне из 105 стран мира.

В этом году портал «Экодиктант.рус» пополнится разделом «ЭкоКарьера», содержащим информацию о том, как начать заботиться о природе профессионально. Его целевая аудитория —школьники и студенты, решившие выбрать профессию эколога.

Проект поддерживают федеральные министерства и ведомства. Минкульт поручил организовать офлайн-площадки проекта на базе библиотек по всей России.

Многие крупнейшие корпорации разместили на портале ролики о лучших природоохранных практиках на предприятиях.

В рамках «Экодиктанта» проходит ряд конкурсов с последующим награждением победителей ценными призами. О том, как присоединиться к проекту, подробно рассказано на официальном портале проекта и на страницах проекта в соцсетях.

По словам главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, проект каждый год пополняется новыми конкурсами и разделами, увеличивается количество офлайн-площадок для его проведения, растет число россиян из других стран, принимающих участие в проекте. Он отметил, что мероприятие за годы своего существования стало действительно народным, подлинным праздником экологических знаний, объединяющим неравнодушных к охране окружающей среды людей, проявляющих участие к дикой природе России и мира.

«На фоне технологического прогресса и урбанизации поддержание баланса между человеком и живой природой особенно актуально. Сейчас как никогда важно формирование экокультуры и повышение уровня экологической грамотности, чтобы успешно двигаться вперед и воспитывать ответственных и неравнодушных россиян», - заключил Антон Кульбачевский.

