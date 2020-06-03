Отказавшаяся от карантина Швеция признала ошибку

Отказ от введения строгих карантинных мер в Швеции на фоне распространения коронавируса стал ошибкой. Это признал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Bloomberg: В Швеции выросла безработица, несмотря на отказ от карантина

Он заявил, что если бы раньше они знали о болезни столько же, сколько сейчас, то ввели бы те же ограничения, что и другие страны.

Примечательно, что еще в конце апреля Тегнелл доказывал, что Швеция поступает правильно, не вводя жесткие карантинные меры, напоминает «Свободная пресса».

Все это время в стране работали детские и школы, были разрешены собрания до 50 человек, никак не ограничивалось передвижение граждан. Однако к концу мая Швеция уверенно вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса на душу населения.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 38 тысяч человек, 4 тысячи из них скончались, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СмертьШвецияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры