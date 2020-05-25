Bloomberg: В Швеции выросла безработица, несмотря на отказ от карантина

Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле больше, чем ожидалось, таким образом последствия пандемии коронавируса продолжают наносить ущерб экономике страны, пишет Bloomberg.

По данным агентства, показатель безработицы с учетом сезонных колебаний вырос до 7,9% с 6,7% месяцем ранее. Отмечается, что такой рост произошел на фоне резкого сокращения количества отработанных часов, в основном в гостиничной и ресторанной индустрии.

Согласно опрошенным экспертам агентства, если спрос в этих индустриях не увеличится в ближайшее время, безработица может вырасти до 17%.

Кроме того, по данным агентства, в стране намечается политическая конфронтация. Как ожидается, в стране планируется принять закон, позволяющий работодателям легче и дешевле увольнять работников. Это предложение вызвало протест среди профсоюзных организаций и оппозиционных политических партий.

