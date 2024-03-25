«Отказаться нельзя!»: Юрист Соловьев о назначении адвокатов для защиты террористов

«Есть порядок назначения адвокатов в качестве защитников. Важно, чтобы был соблюден принцип независимости. Раньше решение принималось руководителем Адвокатской палаты региона. Сейчас есть единая электронная система, запрос от органов следствия поступает в эту систему, а там распределение рандомное, кто дежурит. Соблюдается принцип случайности. Здесь как у врача, это обязанность адвоката, отказаться нельзя. В основе этого лежит Конституция, все имеют право на защиту в суде. Плюс также есть адвокатская этика. Также защиту могут осуществлять только московские адвокаты, так как это обеспечивает принцип непрерывности защиты», - рассказал он.

По его словам, адвокаты будут проводить все процедуры по закону, дело станет для них ответственным и важным с точки зрения повышения уровня профессионализма.

«Объем прав и обязанностей адвоката по назначению и адвоката по соглашению ничем не отличается. Это не значит, что адвокат по назначению будет хуже работать. Есть государственные расценки. Деньги здесь несравнимы с теми, которые получают адвокаты по соглашению. Адвокаты знают свои права и обязанности, все процедуры будут вестись по закону. С профессиональной точки зрения это неоценимый опыт, это значимое событие в карьере, но это не значит, что как-то повышается резко профессионализм адвоката. Скорее всего, адвокаты также будут вынуждены подписать документы, связанные с неразглашением государственной тайны», - добавил собеседник НСН.

Басманный суд Москвы арестовал всех четверых террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Так, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни отправили в СИЗО на два месяца, до 22 мая. Всех их обвиняют в совершении террористического акта в составе организованной группы, повлекшего гибель людей (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение, передает «Радиоточка НСН».

